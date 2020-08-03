وفاة صاحب الشارب الشهير الممثل الأمريكي «ويلفورد بريملي»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

توفي الممثل الأمريكي ويلفورد بريملي، صاحب الشارب الشهير على شاشات السينما والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية لـ Quaker Oats، عن عمر يناهز 85 عامًا.



ونعاه الممثل جان كلود فاندام بصورة لهما عبر حسابه على الإنستغرام، مر عليها 27 عاماً من مشهد جمع بينهما بفيلم hard target، وكتب في تعليقه عليها: "وداعاً يا عم دوفي.. RIP ويلفورد بريملي".

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من جهتها، قالت مديرة أعمال الفنان الراحل، ليندا بينسكى، لشبكة CNN، إن "بريملي توفي يوم السبت في وحدة العناية المركزة بالمستشفى في سانت جورج بولاية يوتا.. حيث كان يتلقى العلاج"

وقالت بينسكى: "كان ويلفورد بريملي رجلاً يمكنك الوثوق به.. لقد قال ما قصده وهو يعني ما قاله.. كان لديه مظهر خارجي قوي وقلب رقيق.. أنا حزينة لأنني لن أتمكن من سماع قصص صديقي الرائعة.. لقد كان فريدًا من نوعه".

ويعود الرصيد الفني للممثل الراحل إلى أفلامه من السبعينيات، وتشمل " Cocoon" و " The Natural" و " The Thing"، كما قام ببطولة العديد من البرامج التلفزيونية، بما فى ذلك " Our House" على شبكة "إن بي سي"، والذي جسد فيه شخصية رجل أرمل يطلب من زوجة ابنته وأطفالها العيش معه، بالإضافة إلى إعلاناتQuaker Oats، وظهر أيضًا في الإعلانات التجارية لجمعية السكري الأميركية، حيث حث الناس على فحص سكر الدم لديهم كثيرًا، وفقاً لموقع "إيلاف".