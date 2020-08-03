"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة على الحدود السعودية... فيديو

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله": "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب".
وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة للحوثيين، إن "معظم أجزاء الطائرة سليمة، وأن الإصابة بدت واضحة في مقدمة الطائرة كما يظهر على الطائرة لاصق يشير إلى أنها تعود للقوات السعودية المتواجدة في جيزان.
وذكرت "المسيرة"، نقلا عن خبير عسكري، أن الطائرة التي تم إسقاطها، من نوع "البوما"، والتي تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية وأيضا تستخدم أثناء المراقبة، مشيرا إلى أن "من مواصفات الطائرة أنها تعمل خلال الظروف الجوية القاسية بما في ذلك درجة حرارة تتراوح من 29 إلى 49 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 46 كيلو متر في الساعة.
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