الجيش الإسرائيلي ينشر أول فيديو لـ"إحباط عملية" على الحدود السورية

وأرفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفيديو، بتوضيح أن العملية حاولت تنفيذها "خلية تخريبية" مكونة من 4 أشخاص في منطقة تل فارس الليلة الماضية، مضيفا أنه "تم القضاء على أفراد الخلية بعد أن فتحت نحوهم النيران من البر ومن الجو".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن ليل الأحد الاثنين، أنه أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.
وجاء في البيان: "لقد قامت قوة خاصة نفذت كمينا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين، وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي، حيث قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم".
وأضاف البيان: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، تبقى قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات"، معتبرا أن "النظام السوري مسؤولا عن كل عمل ينطلق من أراضيه ولن يسمح بالمساس بسيادة إسرائيل".
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