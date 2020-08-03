عبدالله بن زايد ونظراؤه في «التعاون» يبحثون أوضاع المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً مرئياً مع محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني. وتبادل سموّه والوزير الإيراني التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحثا مستجدات جائحة فيروس «كورونا»، وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره، فضلاً عن أهمية دعم الجهود العالمية، من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. وأشار سموّ الشيخ عبد الله بن زايد إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، والتكاتف والتآزر، من أجل تجاوز تحدي جائحة «كوفيد - 19». مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهتها.

من جهة أخرى تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وبحث سموه ووزير الخارجية السعودي العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

واستعرض الوزيران العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين .. وناقشا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتنامي التعاون بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

وفي اتصال هاتفي ثالث تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن تمنياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة دوام الصحة والعافية والعمر المديد، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث سموه ووزير خارجية الكويت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والعمل المشترك من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وفي ذات السياق تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعبداللطيف بن راشد الزياني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المشتركة. كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحث سموه ويوسف بن علوي العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سموه على العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.. مشيراً إلى الحرص على تعزيز وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين. (وام)