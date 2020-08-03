«الشارقة الخيرية» توزّع أضاحي على 65 ألف مستفيد

انتهت جمعية الشارقة الخيرية، من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها في مقرها الرئيس، وسائر إداراتها الفرعية الأخرى بالمناطق التابعة لها في الوسطى والشرقية، وبلغت أعداد المستفيدين 65 ألفاً، حيث أوكل المتبرعون الجمعية عنهم بتنفيذ 6500 أضحية، لتكون الحملة الأكبر للأضاحي في تاريخ الجمعية داخل الدولة.

عبر عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، عن بالغ سعادته بنجاح الحملة في بلوغ المستهدفات التي حددت مسبقاً ب 2500 أضحية، وتجاوزها إلى 6500، بنسبة زيادة بلغت 160%، وهي مؤشرات تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية لدى متبرعيها.

وأكد توسيع رقعة الحالات المستحقة، لما ترتب عن سوء الأحوال المعيشية لعدد من الأسر على خلفية أزمة «كورونا» في تقديم المساندة لهم بما يدخل البهجة في نفوسهم. مشيراً إلى أن مخصصات التوزيع شملت المقيدين بالمقر الرئيس ومنطقة المدام، والبطائح، والذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن. وبين أن التنسيق والترتيب المبكرين أسهما في نجاحها، حيث عملت اللجان الفرعية جنباً إلى جنب، وفحصت اللجنة قطعان الأضاحي، للتأكد من سلامتها، ثم أشرفت على الذبح والتقطيع في المقاصب المركزية، ونقل اللحوم من المقصب عبر سيارات مجهزة بوسائل لحفظ اللحوم. ووزعت الفرق اللحوم إلى مستحقيها بالتعاون مع إدارة المساعدات، باتباع آلية دقيقة. وتوجه بالشكر الجزيل إلى المحسنين على تعاونهم وتبرعهم؛ كما شكر الجهات المختصة في المقاصب المركزية، وشرطة الشارقة على دورها في تنظيم السير أثناء التوزيع.