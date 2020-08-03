عبدالله المري يعتمد «خطة الاستعداد للخمسين» لشرطة دبي

اعتمد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي «خطة الاستعداد للخمسين» والذي يتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «عام الاستعداد للخمسين» ويواكب رؤية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية.

جاء اعتماد المري لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي بعد الاستماع إلى عرض حول تفاصيل وخطة عمل التحديث، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمقدم فيصل الخميري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعدد من الضباط.

كما اعتمد القائد تشكيل اللجنة المُختصة لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، والتي ستتكون من عناصر شابة في شرطة دبي، لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الخمسين عاماً المُقبلة، إلى جانب تشكيل فرق عمل التحديث من عناصر شابة من مختلف التخصصات، سواء من داخل القيادة أو خارجها.

وأكد القائد أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته، تحقيقاً للأولويات الوطنية في الخمسين عاماً المقبلة، ويتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي، واستراتيجية وزارة الداخلية بما يساهم في استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة.

كما أكد أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي يواكب كافة المتغيرات والتحديات العالمية، ومنها التوسع العمراني والثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الإقليمية والاقتصادية، والتغير المناخي، والتحولات ما بعد جائحة كورونا، وتطبيق منظومة العمل الحكومي الجديدة.

وحول الإطار الزمني العام لمشروع التحديث الاستراتيجي، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، إن الإطار الزمني العام للمشروع سيتضمن خمس مراحل عمل، وأنه سيتم العمل في كافة مراحل المشروع خلال العام الجاري وصولاً إلى المرحلة الأخيرة والنهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري.