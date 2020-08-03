البحرين: تصريحات وزير دفاع تركيا بشأن الإمارات استفزاز مرفوض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت البحرين، أمس الأحد، بشدة التصريحات العدائية الصادرة عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني التدخلات التركية المستمرة في الشؤون العربية تهديداً للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي، وكل جهود حفظ السلام في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها للتصريحات العدائية تجاه الإمارات، واعتبرتها «استفزازاً مرفوضاً يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديداً مستهجناً لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي».

وأكدت البحرين تضامنها مع دولة الإمارات ووقوفها صفاً واحداً معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن التدخلات التركية «تمثل تهديداً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي».

بدورها، أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني برئاسة عبد العزيز بن عبد الله العجمان عن إدانتها واستنكارها للتصريحات، مؤكدة على أن تلك التصريحات تُعد تطاولاً واستفزازاً مرفوضاً ومستنكراً، ولا تنسجم مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية بين الدول.

وأشارت اللجنة الى أن تصريحات الوزير التركي تعتبر اعتداءً على دولة عربية شقيقة تحرص على دعم القومية الأصيلة، ومساندة المجتمع الدولي للاضطلاع بالدور الفاعل والمهم في نشر السلام والاستقرار في كل دول العالم.

واعتبرت اللجنة التدخلات التركية المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية تهديداً للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي، وكل جهود حفظ السلام في المنطقة.

وتعقيباً على التصريحات التركية المسيئة، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأول، إن «التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده». وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: «منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي».

وتابع: «العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي».

(وكالات)