شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروع الهدي والأضاحي»: توزيع 20 ألف أضحية على المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وزّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في عيد الأضحى المبارك 20 ألف أضحية على المستفيدين المستحقين، وسط إجراءات احترازية كبيرة.

وأشار رئيس الإعلام والتواصل في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي من البنك الإسلامي للتنمية، توفيق الغامدي، إلى توزيع 20 ألف أضحية، ضمن الخطط المعدة لذلك.

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يشار إلى أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ عام 1403، وتم إسناد مهمة تنفيذه إلى البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية نيابة عنهم، وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة والعقيقة نيابة عن من يرغب من عموم المسلمين، وتوزيع اللحوم على فقراء الحرم ونقل الفائض إلى المستحقين في 27 دولة.

كما يتعاقد المشروع مع كبار موردي الأغنام في المملكة ويصل إلى أقل الأسعار، وتعلن أسعار الشراء لكافة البعثات، وتدون في السندات التي تباع للحجاج، ويضاف مبلغ رمزي كتكاليف للتشغيل والذبح والتبريد والتوزيع. ولدى المشروع 8 مجازر، 7 للأغنام، وواحدة للجمال والأبقار، والطاقة الاستيعابية مليون ونصف رأس من الأغنام، و10 آلاف رأس من الجمال والأبقار.