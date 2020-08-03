سلسة جديدة من الطائرات المسيرة منزلية تجنب الاصطدام بالجدران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

طور فريق بحثي في اليابان معادلة خوارزمية للتصوير تتيح للطائرات المسيرة الخفيفة توجيه نفسها ذاتياً داخل المنازل، عن طريق التعرف على العوائق التي تواجهها أثناء الطيران. وتفتح هذه التقنية الباب على مصراعيه أمام ابتكار سلسلة جديدة من الطائرات المسيرة الصغيرة ذات الاستخدامات المتعددة. ونشر الفريق البحثي من قسم الهندسة الإلكترونية بمعهد "شيباورا" للتكنولوجيا في اليابان نتائج الدراسة في الدورية العلمية "أوتوماتيكا سينيكا". ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن رئيس فريق الدراسة شينتاكا بريماشاندرا قوله "نظراً لأن إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع "جب بي اس" ليست بالقوة الكافية لاختراق معظم الهياكل الإنشائية، لا بد أن تعتمد الطائرات المسيرة المنزلية على وسائل توجيه أخرى بصرية". ويشير إلى أن الطائرات المسيرة المنزلية ستكون على الأرجح أصغر حجماً وأخف وزناً من نظيراتها التي تحلق في الأماكن المفتوحة. وتعتمد التقنية الجديدة التي طورها الباحث بريماشاندرا على كاميرا متصلة بوحدة استشعار بصرية يتم توصيلها بمعالج يحتوي على المعادلة الخوارزمية التي طورها فريق الدراسة للتوجيه. وأكد الباحثون أن الطائرة المسيرة تستطيع بفضل المعادلة الخوارزمية الجديدة تحديد موقعها داخل الغرفة، وتجنب الاصطدام بالجدران". وأضاف بريماشاندرا أن الخطوة التالية هي استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء حتى تستطيع الطائرات المسيرة التحليق في الظلام أيضاً.

