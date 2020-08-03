شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة التوقيع وصعوبة التطبيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبدالله السويجي

يقول القادة العمليون أو الواقعيون إن النظرية تختلف عن التطبيق، وقياساً على ذلك، فإن مبدأ المفاوضات يختلف كثيراً عن المفاوضات نفسها، وفي موضوع ذي صلة، فإن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات أسهل من ترجمتها على أرض الواقع، ويمكن القول أيضاً إن مبدأ السلام يختلف عن تحقيق السلام، وقرار الحرب لا يشبه الحرب في شيء، والمثل الشعبي يختصر كل هذه الفذلكة حين ينص على أن (اللي يده في النار غير الذي يده في الماء) وهناك مثل آخر شامي ربما (اللي ياكل العصي ليس مثل الذي يعدها).

منذ قرار تقسيم فلسطين في العام 1947 وصدور قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن، حتى الثرثرة بصفقة القرن، مروراً بكل المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين العرب والفلسطينيين من جهة و«إسرائيل» من جهة أخرى، والنظرية لا تشبه التطبيق، بل إنه مع مرور الزمن نكتشف أن النظرية في واد وتطبيقها في واد آخر. وعلى الرغم من الهزائم التي مُني بها العرب والفلسطينيون في مواجهاتهم الدبلوماسية مع الآخر «الإسرائيلي» بسبب سهولة التوقيع وصعوبة التطبيق، إلا أن الطرف العربي لا يزال يصر على تكرار التجارب المؤلمة والمخزية أحياناً، واتفاقية كامب ديفيد بين مصر و«إسرائيل» ليست استثناء، ف«الإسرائيلي» يوقع بسهولة لأنه ينوي عدم التطبيق، والعربي والفلسطيني يوقع بصعوبة لأنه يعلم ضمناً صعوبة التطبيق، أو على أقل تقدير، لا يثق ضمنياً بالنوايا «الإسرائيلية»، ورغم هذا يتم التوقيع في احتفالات تُنظّم خصيصاً لهذا الغرض، فنرى الغبطة على وجه «الإسرائيلي»، والاحتقان على وجه العربي والفلسطيني.

منذ أسبوعين، وهو الوقت الذي صرّح فيه عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن لصحيفة الغارديان البريطانية بأن بلاده تستطيع النظر بإيجابية إلى حل ديمقراطي لدولة واحدة، لتسوية النزاع «الإسرائيلي» الفلسطيني، شرط أن تتساوى في تلك الدولة الحقوق الفلسطينية مع الحقوق «الإسرائيلية»، لكن الرزاز في المقابلة ذاتها مع الصحيفة قال «وفقاً لما نراه، فإن أي حل غير حل الدولتين القابل للتطبيق، سيدفع، ليس فقط الأردن أو فلسطين أو «إسرائيل»، وإنما المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى»، منذ أسبوعين وأنا في حيرة من أمري، لكنني تذكرت كاريكاتير للفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي رسم فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل عودته إلى رام الله، وهو يجيب عن سؤال إن كان مع الحل السلمي مع «إسرائيل» فأجاب (لعم)، يعني (لا) و(نعم)، وهذا حال الرزاز، إذ كيف سينظر بإيجابية لحل الدولة الواحدة ثم يحذر من عدم تحقيق مبدأ حل الدولتين!

إننا نفهم من وراء هذا التصريح المزدوج والضبابي موت «صفقة القرن»، كما يمكننا فهم أن الشروع في تطبيقها قد بدأ، لأن الدولة الواحدة لن تشمل قطاع غزة، وأن المشاريع التي تعد بها الصفقة ستتركز في معظمها على الضفة الغربية، وهذا يعني أن «إسرائيل» ستستفيد منها بشكل رئيسي، لأن الصيغة النهائية لصفقة القرن ستؤكد على الدولة الواحدة، أي أن يعيش الفلسطينيون و«الإسرائيليون» في دولة واحدة، وكيفية حدوث ذلك سيترك للحل النهائي، مثلما تُركت قضايا مثل القدس واللاجئين والحدود للحل النهائي ولم تتضمنها اتفاقية أوسلو، تلك الاتفاقية التي نصت على حكم ذاتي للفلسطينيين، أي بشكل أوضح، إدارة ذاتية، وبشكل مباشر، إدارة مدنية، أي تشبه النظام الذي يعتمد على البلديات، أي لن يكون هناك حاجة لسلطة وشرطتها ووزاراتها ومؤسساتها وسياساتها، ولهذا ينشط نتنياهو، رئيس وزراء «إسرائيل» لضم أجزاء من الضفة تمهيداً لضمها كاملة، عندئذ ستوقع «إسرائيل» على حل الدولة الواحدة، والحقوق التي سيحصل عليها الفلسطينيون ستترك للمراحل النهائية للدولة، ولن يعترض الفلسطينيون لأنهم سيعيشون في الوهم الذي يقول إن تكاثرهم السكاني سيقضي على «دولة إسرائيل»، وستزدهر هذه النظرية وسيتم تأجيلها للمستقبل، بانتظار التفوق الديمغرافي.

من يتابع حراك المجتمع المدني «الإسرائيلي» يلمس وجود منتديات وجمعيات مكونة من نخبة «الإسرائيليين» والفلسطينيين والناشطين من الطرفين، تعمل على الترويج للدولة الواحدة، أي أن يعيش الفلسطيني و«الإسرائيلي» بسلام في كيان واحد. وفي الواقع هذه هي الصورة التي كانت تشهدها فلسطين قبل العام 1948، حيث كان الفلسطيني واليهودي يعيشان بسلام في فلسطين. فهل عادت القضية الفلسطينية 72 عاماً إلى الوراء، أم أن هذه العودة سترسخ وجود الكيان الصهيوني في فلسطين برضا الفلسطينيين وفي ظل النوايا ذاتها؟

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