شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاج أوروبي على الوحدات الاستيطانية الجديدة شرقي القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدان الأردن المخطط الاستيطاني الجديد شرقي القدس، المسمى «E.1»، وقالت الخارجية الأردنية إنه يهدم فرص حل الدولتين، فيما طالبت السلطة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي ال16 الموقعة على مذكرة الاحتجاج ضد المشروع الاستيطاني الجديد شرقي، بتبني قرارات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد مخططات الاستيطان والتوسع «الإسرائيلية» الجديدة.

وكانت 16 دولة أوروبية، بينها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية «الإسرائيلية»، عبرت فيها عن قلقها الكبير بخصوص الحديث عن الاستيطان في المنطقة المسماة «E.1»، الواقعة شرقي مدينة القدس، والتي سبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن الاستيطان فيها سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية، وجنوبها.

وأكد السفراء الأوروبيون أن البناء في هذه المنطقة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه.

ووقعت على المذكرة كل من: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وإيرلندا،وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد. وكان رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس قريباً من مستوطنة جبل أبو غينيم، وحذرت الأمم المتحدة من جانبها، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في فبراير/ شباط الماضي، من أن تنفيذ الخطة المذكورة يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة، وقابلة للحياة.

وحث ميلادينوف السلطات «الإسرائيلية» على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية «الإسرائيلية» على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية».

من جانبها، رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، برسالة الاحتجاج الأوروبية لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على ارض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة.

ولفتت عشراوي إلى أهمية العمل على ردع الاحتلال، ورفع الغطاء عنه، ووقف انتهاكاته المتعمدة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم إفلاته من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة التي شجعته على مواصلة ضمه الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة،

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفرض مشروع «القدس الكبرى».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة السلطات «الإسرائيلية» على المضي في بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في منطقة «E1»، الواقعة شرقي القدس المحتلة. وقال الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أمس الأحد «إن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين، وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر».

وشدد الفايز على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد خرقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية تقوض فرص «حل الدولتين» على أساس الشرعية الدولية. وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ضرورة وقف الممارسات الاستيطانية اللا قانونية واللا شرعية من بناء، وتوسعة، ومصادرة لأراضي.

من جهة ثانية، سلمت سلطات الاحتلال «الاسرائيلي» 9 إخطارات لوقف العمل والهدم في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت. وقال رئيس بلدية كفر الديك «إن سيارات الإدارة المدنية، ترافقها دوريات جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة، وسلمت 9 إخطارات لوقف العمل والبناء، والهدم ل7 منازل، وغرفة زراعية، وبركس، في المنطقة الغربية الجنوبية من البلدة وتعرف «بالشعاب» بحجة أنها تقع بمناطق«ج».