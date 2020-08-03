الحجاج المتعجّلون يستكملون رمي الجمرات وطواف الوداع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن إجراءات صحية وتدابير احترازية مكثفة، أدى المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام «ضيوف الرحمن»، أمس الأحد، آخر مناسكهم في الحج، بأداء طواف الوداع، وذلك بعد إنهائهم رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وتم نقل هؤلاء الحجاج ضمن خطة التفويج الوقائية من أبراج منى، إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، ومن ثم إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وسط إجراءات صحية مكثفة ليخرجوا من مكة قبل مغيب الشمس، ليعودوا إلى مدنهم، ليطبقوا فيها العزل المؤسسي.

كانت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أكدت اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع. وأكد قائد القوة اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن عناصر القوة عملت على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولاً إلى أداء طواف الوداع، حيث رُتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.

ولفت النظر إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

يذكر أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام. وأدى ضيوف الرحمن مناسكهم وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج لنقل الحجاج بين المشاعر بأمن ويسر، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما شهدت المملكة مزيداً من حالات التعافي. وأفادت الوزارة بتسجيل 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 240,081.

وكانت الوزارة أكدت، أول أمس السبت أيضاً، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن. في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.

وقال الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، إن الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهائهم من المناسك للتأكد من سلامتهم، تمهيداً لمغادرتهم مكة المكرمة إلى منازلهم بعد أن أدوا فريضة الحج وفق برنامج وخطط وضعت لضمان سلامتهم.

وهنأ رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا.

وأشاد السلمي ب«القرار الشجاع والحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة».

كما ثمن عالياً ما بذلته حكومة المملكة من جهود جليلة وسخرت إمكانياتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. (وكالات)