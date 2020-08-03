هجوم جلال آباد يعكر صفو الهدنة في أفغانستـان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدا وقف إطلاق نار بين حركة طالبان، والحكومة الأفغانية، صامداً، أمس الأحد، لليوم الثالث، والأخير، قبل أن يعكره محاولة مسلحين اقتحام مجمع سجون في جلال أباد شرقي البلاد، وتفجير سيارة ملغومة تسببت بإصابة 20 شخصاً، على الأقل.

ورغم الهجوم الذي نفت طالبان تورطها فيه، فإن الهدوء عم أجزاءً كبيرة من أفغانستان، حيث لم يقع أي اشتباك كبير بين الطرفين منذ بدء سريان الهدنة، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة عيد الأضحى. ومنح هذا المتنفس النادر بعض الأفغان فرصة لزيارة أقربائهم بأمان خلال العيد بعد فترات طويلة من الانقطاع.

وقال خليل أحمد، القاطن في ولاية أروزجان، أحد معاقل المتمردين «استطعت زيارة قريتي للمرة الأولى منذ عامين».

وأضاف: «هناك عدة نقاط تفتيش لطالبان على الطريق، لكنهم لم يقلقوا أحداً». وقال أحد سكان جلال أباد، شاهبور شاداب: «هذا العيد يبدو مختلفاً، الحدائق مملوءة بالناس. كدنا ننسى أنه كانت هناك حرب في هذه البلاد لأربعين عاماً». وعبّر فواد باباك، القاطن في كابول، عن حزنه لأن هذا آخر أيام وقف إطلاق النار. وقال: «أنا محبط قليلاً. سيستأنف القتل وإراقة الدماء غداً».

وفي ولاية زابل التي تشهد اضطرابات، ألقى سكان قصائد تدعو إلى جعل وقف إطلاق النار، وهو ثالث هدنة رسمية خلال نحو عقدين من النزاع، دائماً. وقال سارادار والي، الذي شارك في جلسة تلاوة القصائد إن «السلام هو حاجة وطموح الجميع».

وأضاف: «هذه فرصة رائعة لتمديد وقف إطلاق النار اليوم، وبدء محادثات بين الأفغان غداً».

وقال مجلس الأمن الوطني، امس الأحد، إنه تم الإفراج عن 300 سجين إضافي من «طالبان» منذ، الجمعة الماضي، ما يرفع عدد المتمردين المفرج عنهم حتى الآن إلى أكثر من 4900. لكن السلطات رفضت إطلاق سراح مئات السجناء المتهمين بجرائم خطرة كانت الحركة طالبت بالإفراج عنهم.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة «طالبان» أن المفاوضات التي طال انتظارها قد تبدأ بعد العيد مباشرة. وبموجب اتفاق وقعته الحركة مع واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، كان يتوقع بدء المحادثات «بين الأفغان» في مارس/ آذار الماضي، لكنها تأجّلت وسط الخلافات السياسية في كابول. وينصّ الاتفاق على أن تفرج كابول عن نحو خمسة آلاف سجين من «طالبان»، مقابل تحرير ألف عنصر أمن محتجزين لدى الحركة.

من جهة أخرى، حاول مسلحون، امس الأحد، اقتحام مجمع سجون في جلال أباد شرقي البلاد، عبر تفجير عدد من القنابل، وسيارة مفخخة، ماتسبب بإصابة 20 شخصاً. وأوضح عضو المجلس الإقليمي في جلال أباد، سهراب قادري، أن سيارة ملغومة انفجرت، وأعقب ذلك انفجار قنبلتين أصغر على الأقل خارج سجن حكومي.

وأضاف أن المهاجمين تمركزوا في مواقع قريبة من السجن، وأن اشتباكات عنيفة دارت بين المسلحين والشرطة. وتابع: «أصيب 20 شخصاً على الأقل في الاشتباكات». ونفت «طالبان» أي صلة لها بالهجوم. وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد: «هذا ليس هجوماً من قبلنا. لم يؤذن لمجاهدينا بعد بشن هجمات». (وكالات)