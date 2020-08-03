السودان: مقتل وإصابة 30 شخصاً في اشتباك قبلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

قتل شخصان، وأصيب ثمانية وعشرون آخرون، إثر هجوم تعرض له مساء يوم الجمعة الماضي أهالي القرية 10 بمحلية حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا، فيما أعربت مصر، أمس الأحد، عن تضامنها الكامل مع السودان، بعد انهيار سد على النيل الأزرق مخلفاً أضراراً هائلة ومدمراً مئات المنازل.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن المواطن صلاح سيد أحمد من الرابطة النوبية في القرية 10، أن القرية تعرضت لهجوم مباغت من مجموعة تنتمي لقبيلة «الزغاوة» التي تتخذ من حرم القرية مأوى لها، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، وأضاف أن الشرطة حاولت احتواء الموقف، إلا أن المعتدين رفضوا الانصياع واستعانوا بمدد من أهاليهم في مواقع أخرى.

وأصدرت لجنة أمن ولاية كسلا بياناً أسفت فيه على الأحداث التي وقعت في أيام مغفرة وفرح وتسامح، والسلوك غير القانوني، وأكدت أنها ستقدم المقبوض عليهم لمحاكمات رادعة وفورية، حتى ينعم بقية المواطنين بالأمن والاستقرار.

وقال صلاح إن المعتدين أحرقوا عدداً من السيارات والممتلكات الخاصة بأهالي القرية، كما أصيب سبعة أشخاص بإصابات بليغة، نتج عنها بتر أعضاء عدد منهم، ونقل آخرون للتداوي في الخرطوم.

واتهم صلاح الجهات النظامية بالبطء في التعامل مع الحدث، رغم علمهم بالمناوشات التي كانت تحدث بين الزغاوة وأهالي القرية بين الفينة والأخرى، وتطورت إلى الأحداث الدامية المؤسفة الأخيرة.

وأوضح بيان للجنة الأمن بالولاية أن لجنة أمن محلية حلفا الجديدة، قامت بدور عظيم في السيطرة على الوضع، وفصل المتنازعين، بمتابعة ودعم عسكري من لجنة أمن الولاية حتى تمت السيطرة على الموقف في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتم إجلاء الجرحى البالغ عددهم 28 والقبض على بعض المشاركين في الصراع وإيداعهم حراسات الشرطة.

من جهة أخرى، أعربت مصر، أمس، عن تضامنها الكامل مع السودان، بعد انهيار سد على النيل الأزرق مخلفاً أضراراً هائلة ومدمراً مئات المنازل.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، وقوف مصر جنباً إلى جنب مع السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.

وأدى انهيار سد بوط بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق، إلى تدمير مئات المنازل، وتعرّض أخرى إلى الفيضان، وفق ما ذكرت مسؤولة، السبت الماضي، من دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.