وسائل الإعلام العـالمية تتابع بـاهتمام تشغيل محطة «براكة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور



تابعت وسائل الإعلام العالمية اهتمامها بالتطور الكبير الذي أحرزته منشأة براكة للطاقة النووية السلمية، وتمثل في إتمام تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وركزت وسائل إعلام مرموقة على الإشادة بطموح الإمارات وحرصها على محاكاة الدول الكبرى، سواء في مشاريع استكشاف الفضاء أو في إنتاج الطاقة النووية السلمية، والأهم من ذلك حرصها على تنويع اقتصادها الرقمي الذي قطعت على طريقه أشواطاً بوّأها موقعاً ريادياً عالمياً.

ونشرت وكالة بلومبيرج على خدمة أخبارها الخاصة «بلومبيرج كوينت» نبأ بدء التشغيل، مشيرة إلى أن المحطة هي الأولى في الوطن العربي التي تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة النظيفة. كما رأت أن الإنجاز هو الأهم حتى هذه اللحظة، في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الإمارات التي نجحت قبل أيام في إطلاق مسبارها إلى المريخ، تتابع تطوير مشاريعها الاستراتيجية، وهو ما يعكسه بدء التشغيل الناجح لمفاعل المحطة الأولى، التي ستوفر 25% من الطاقة الكهربائية المطلوبة محلياً.

ونشرت وكالة «سي إن إيه» الخبر، مع تركيز خاص على التوجه السلمي لبرنامج الطاقة النووية الإماراتي. مشيرة إلى أنه نقلة نوعية في إنتاج الطاقة النظيفة، ويشكل تطوراً لافتاً في الوطن العربي.

ونشرت محطة «سي إن إن» خبر بدء تشغيل المفاعل، مرفقاً بتقرير عن أهمية المحطة والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة والنشاط الاقتصادي. مشيدة بطموح دولة الإمارات إلى تحقيق المشاريع الاستراتيجية.

وقالت صحيفة «كوريا هيرالد» إن نجاح بدء التشغيل يؤرخ لمرحلة جديدة من التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات. وأضافت أن شركة «نواة» للطاقة والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، بدأتا تنفيذ برنامج اختبارات شامل وآمن، وصولاً إلى نجاحهما في إتمام بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

ونشرت صحيفة «دويتش فيليه» الألمانية، خبر بدء تشغيل المفاعل الذي يتيح إمكانية إنتاج الحرارة داخل المفاعل بأمان، لضخ البخار لدفع التوربينات التي تنتج الطاقة الكهربائية التي سترتبط مع الشبكة العامة في مرحلة لاحقة.

ورأت صحيفة الجارديان البريطانية، بدء تشغيل المحطة إنجازاً إماراتياً كبيراً يأتي في إطار سعي الدولة الحثيث لمجاراة الدول المتقدمة في محالات مختلفة، شملت الفضاء والطاقة النظيفة.

وأشادت وكالة شينخوا الصينية بالانجاز التاريخي الذي تم بجهود فرق العمل الإماراتية، والتزامها بالمعايير الفنية، حيث يتوقع أن يوفر المشروع ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، ويعزز مسيرة النمو والتطور لمستقبل الدولة، باستخدام طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.

ونشرت وكالة «فرانس 24» خبر بدء تشغيل المفاعل في المحطة الأولى، وعدته خطوة مثيرة للإعجاب، بنجاحها وبطموح دولة فتية إلى تحقيق أهداف بهذا الحجم، خاصة أن مصادر الطاقة النظيفة باتت على رأس أولوياتها.

وأشادت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» بالنهج التطويري الذي تتبعه دولة الإمارات، عادّة بدء تشيغل المفاعل في المحطة الأولى، خطوة جريئة في تطوير مصادر الطاقة النظيفة في دولة نفطية.

ونشر موقع وكالة الطاقة الدولية تقريراً عن الحدث، مبيناً التزام دولة الإمارات بقواعد إنتاج الطاقة النووية السلمي وتعاونها مع الوكالة لضمان تحقيق معايير الأمن والسلامة.

وأشاد موقع «ذي بروكسل تايمز» الرسمي للاتحاد الأوروبي، بالتطور الذي أحرزته محطة براكة وتمثل في بدء تشغل أول مفاعلاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة. ونشر صورة المحطة مع التقرير.

ونشرت وكالة رويترز خبر بدء تشغيل المفاعل الذي يمثل انطلاقة جديدة في برنامج إنتاج الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وقال موقع «ناكلير إنجنيرنج» الخاص بمنظمة مهندسي الطاقة النووية إن نجاح التشغيل يعدّ نصراً لجهود الفنيين وفرق العمل التخصصية التي تمكنت من بلوغ الهدف المحدد، في إطار عملي وتنظيمي مدروس، يعكس تصميم شركة «نواة» على استكمال البرنامج بعملية «اختبار الطاقة التصاعدي» التي تراقب عبرها أنظمة المحطة وتجري الاختبارات عليها، للوصول إلى التشغيل الكامل وفق المتطلبات الرقابية ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن في العالم.

وقالت مجلة «باور ماجزين» المتخصصة في متابعة مشاريع الطاقة النظيفة في العالم: إن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، يعزز الاتجاه العالمي المعاصر نحو حماية البيئة، حيث يسهم بقوة في الحد من انبعاثات الكربون، ويؤمن مصدراً نظيفاً للطاقة، لاقتصاد يتطور بسرعة، ويحرص على تنويع أنماط النشاط الاقتصادي.

ونقلت بعض الصحف مقتطفات من كلام المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «نواة» حيث قال: «بدء تشغيل المحطة الأولى إنجاز كبير للشركة التي تفي بالتزاماتها الخاصة بتشغيل وصيانة المحطة، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة. نفخراليوم بما قدمته فرق عملنا، وبالتعاون المثمر مع شركائنا الكوريين وكثير من المنظمات الدولية التي تتمتع بالخبرات الكبيرة في هذا القطاع، وهو ما يعكس التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية في كل مراحل إنجاز المحطة، وصولاً إلى بداية تشغيلها، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في قطاع الطاقة النووية السلمية».

وأجمعت وسائل الإعلام العالمية على أنه بهذا الإنجاز، أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي والثالثة والثلاثين في العالم التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لانتاج الكهرباء من مصادر خضراء وصديقة للبيئة. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 جيجاواط من الكهرباء، فضلاً عن التخلص من نحو 20 مليون طن من الكربون، نتيجة الانبعاثات.