شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النعيمي: قدرة على استباق المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، في محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي، أثبت قدرة دولة الإمارات على التحدي واستباق المستقبل، وتحقيق قفزات نوعية في رؤيتها واستراتيجيتها لأمن الطاقة. وبهذا الإنجاز شكلت الدولة نموذجاً جديداً يحتذى في تطوير مشروعات وطنية كبرى، تضمن تنويع مصادر الطاقة، حرصاً على ضمان استدامة الموارد الطبيعية، باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

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