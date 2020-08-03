شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يأمر بتحقيق فوري في اعتداء أمني على صبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي
اثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أول أمس السبت، وتظهر فيه مجموعة من منتسبي قوات حفظ النظام العراقية وهم يقومون بالاعتداء لفظياً وعنفياً على «صبي»، غضباً كبيراً في الشارع العراقي، ما جعل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتدخل شخصياً، ويأمر بإجراء تحقيق فوري، كما أمر بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.
وأصدرت وزارة الداخلية، أمس الأحد، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة «الاعتداء» ، مؤكدةً التعرف على هوية مرتكبي الفعل الذي وصفته ب«الإجرامي»، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم. فيما أفاد مصدر أمني باعتقال جميع المشتبه بضلوعهم في حادثة الاعتداء .
وتابعت أنه «لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة القائد إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل أمن واستقرار المواطن العراقي الكريم».
الى ذلك قالت قيادة قوات حفظ القانون في بيان، أنه سيحال أي متورط أو مسئ الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون.
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