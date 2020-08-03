العاصفة «أيساياس» تهدد فلوريدا بفيضانات كبيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتخوف السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، من وقوع فيضانات كبيرة، بعدما اقتربت العاصفة «أيساياس»، أمس الأحد، من الساحل، ترافقها رياح عاتية، لكن قوتها انخفضت، ولا يتوقع أن تتحول إلى إعصار، وطالبت السلطات بالاستعداد لها، وأصدرت أمر إخلاء طوعي للسكان الذين سارع بعضهم لتخزين حاجياتهم مع اقتراب العاصفة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، أن «أيساياس» التي خُفض مستواها من إعصار من الفئة الأولى، ترافقت مع رياح عاتية بلغت سرعتها 105 كيلومترات في الساعة، صباح أمس، بينما اقتربت ببطء من جنوب شرقي فلوريدا. وقال المركز: «هناك تغيير طفيف متوقع في شدتها خلال الأيام القليلة المقبلة». وتوقع المركز أن تقترب العاصفة أو تمر فوق الساحل الشرقي لفلوريدا خلال الساعات المقبلة قبل أن تتحرّك اليوم وغداً إلى قبالة ساحل جورجيا وجنوب ولايات إقليم الأطلسي الأوسط.

وتسببت العاصفة في وقت سابق، بهطول أمطار غزيرة فوق جزر باهاماس وأودت بشخص على الأقل في بورتوريكو.

وشهد ساحل فلوريدا رياحاً عاتية في وقت مبكر، أمس، بينما لا يزال من المتوقع أن يشهد الساحل الشمالي للولاية عواصف.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ، قبل وصول العاصفة، في مسعى للحصول على أموال فيدرالية لمواجهة أي كارثة محتملة. ودعا حاكم الولاية، رون دوسانتيس السكان، في وقت متأخر السبت، إلى الاستعداد للعاصفة، مضيفاً أن مقاطعة بالم بيتش أصدرت أمر إخلاء طوعياً. وسارع سكان فلوريدا نهاية الأسبوع لتخزين حاجياتهم مع اقتراب العاصفة.

وقال جيسون وودول (44 عاماً) الذي ثبَّت ألواحاً لحماية المتجر الذي يعمل به في ميامي بيتش، بينما نصب آخرون أكياسا رملية: «يجب الاستعداد دائماً، لا أحد يعرف ما قد يحصل».

وتسببت العاصفة بدمار في بورتوريكو، إذ اقتلعت أشجاراً وخطوط كهرباء، وأغرقت منازل في الجزيرة، الخميس.

وعثرت السلطات أمس الأول، على جثة امرأة تبلغ من العمر 56 عاماً جرفت الفيضانات سيارتها.

وفي باهاماس، تعرضت جزيرة نيو بروفيدنس الأكثر اكتظاظاً في الأرخبيل، إلى الأسوأ خلال العاصفة، إذ انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لشوارع غارقة بمياه الأمطار، وأشجار اقتلعت، بينما بدت الملاجئ فارغة بمعظمها.

(أ.ف.ب)