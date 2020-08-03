الأردن يحدد فترات الترشح ويستعد للانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

حددت الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، فترات الترشح للانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعي التاسع عشر من 6 حتى 8 أكتوبر المقبل، وأكدت مواصلة الاستعدادات لإجرائها وفق معايير النزاهة والشفافية والضوابط الصحية.

وأوضحت شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بينها إتمام 30 سنة يوم الاقتراع 10 نوفمبر، وعدم صدور حكم بالإفلاس دون رد اعتبار، ولا السجن لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، وألاّ يكون من أقارب ملك البلاد في الدرجة التي تُعين بقانون خاص، وألا يكون متعاقداً مع الحكومة .

وأكد رئيس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة تغليظ العقوبات على كل من يستخدم المال السياسي، وأن أي إنفاق يزيد عما يناهز 700 دولار يستوجب سنداً مالياً .

وأشار إلى اعتماد 7 مراحل للعملية الانتخابية، 5 منها قد تكون عن بعد أو بالحضور المباشر، حسب مستجدات الوضع الوبائي.

وذكر الكلالدة أن عدد المسجلين وفق آخر إحصائية في دائرة الأحوال المدنية تشير إلى 4 ملايين و644 ألف شخص يحق لهم التصويت، لكن هذا الرقم بحاجة إلى مراجعة بسبب الوفيات، وعدم حصول البعض على بطاقات شخصية تقنية حديثة، وعدم تحديد نحو 850 ألفاً عناوينهم.