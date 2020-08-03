أستراليا تفرض حظراً للتجوال في ملبورن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتسمت احتفالات سويسرا بعيدها الوطني بالهدوء، مع تحذير رئيسة البلاد، سيمونيتا سوماروجا، من أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد في هذه الدولة الثرية، في الألب. والعام الماضي حضر الحفل أكثر من ألفي شخص، لكن الحضور هذا العام اقتصر على 150 شخصاً، بسبب حظر التجمعات. وأشادت سوماروجا في خطابها بجميع من حافظوا على استمرارية العمل خلال الفترة الأولى للوباء. كما بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة إلى سويسرا، مهنئاً ومشدداً على أنها ستخرج مع الولايات المتحدة «أقوى» من الأزمة.

وأعلنت أستراليا فرض حظر تجول في ملبورن، ثاني مدن البلاد، لكنها سمحت للسكان بممارسة الرياضة ساعة واحدة في اليوم، ضمن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من منازلهم. وقال وزير الصحة الإيرلندي، ستيفن دونيلي، إن البلاد تدرس إجراءات إضافية للحد من السفر لغير الضرورة في أعقاب ارتفاع عدد حالات الإصابة. كما منعت بلجيكا «السفر غير الضروري» إلى مناطق تقع ضمن اللائحة الحمراء في إسبانيا، وفرنسا.

وفي ألمانيا، أصيب نحو 45 شرطياً بجروح في موجة احتجاجات نهاية الأسبوع في برلين، شملت تظاهرات ضد القيود المفروضة، بينما تجمع المتظاهرون مرة أخرى بأعداد أقل، أمس الأحد. وأثارت الاحتجاجات التي لم يضع كثير من المشاركين فيها كمامات، ولم يحافظوا على قواعد التباعد، موجة إدانات شملت دعوات لفرض عقوبات أكثر صرامة على مخالفي القيود الرامية لاحتواء الفيروس.

من جانب آخر، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن جائحة «كورونا» سلطت الضوء وكشفت الفوارق في أمريكا، مشيراً إلى ضرورة حصول المجتمعات المهمشة على المساعدة التي تحتاج إليها. وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: «علينا أن نتأكد من حصول هذه المجتمعات على المساعدة التي تحتاج إليها الآن - واستئصال العنصرية النظامية التي خلقت هذه التفاوتات في المقام الأول».

والى هونج كونج، وصل سبعة من مسؤولي الصحة الصينيين، كأول أعضاء من فريق مؤلف من 60 شخصاً سيجري اختبارات على نطاق واسع للكشف عن مرض «كوفيد-19» في المدينة، مع استعداد المركز المالي العالمي لوقف موجة ثالثة من المرض.

وتمثل هذه المبادرة أول مرة يساعد فيها مسؤولو الصحة في البر الرئيسي هونج كونج في معركتها لاحتواء فيروس كورونا. وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، أمس الأول السبت، إن المستعمرة البريطانية السابقة طلبت المساعدة من الحكومة المركزية بسبب عودة ظهور حالات الإصابة ب«كورونا». وأضافت أن الحكومة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء اختبارات لكل الناس في هونج كونج.

(وكالات)