الجيـش اللبنانـي يرصـد 17 خرقـاً جويـاً «إسـرائيلياً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

حذر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من استمرار الانقسام اللبناني، وأشار في عظته في قداس الأحد​، أمس، الى «ان كل بيت ينقسم على نفسه لا يثبت، ونحن في ​لبنان​ وبسبب الولاءات للخارج والخلافات على الحصص والخروج روحاً ونصاً عن ​الدستور​ والميثاق اصبحنا مشرذمين وفاقدي الثقة بعضنا ببعض وبالدولة وبالمسؤولين السياسيين كما يعرب شباب ​الثورة​».

وأكد أنه «لا سبيل للخروج من هذه الازمة الا في اعتماد نظام الحياد الثلاثي الابعاد». وأوضح: «لهذا الحياد 3 أبعاد متكاملة مترابطة وغير قابلة للتجزئة. البعد الاول عدم دخول لبنان في صراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، وامتناع أي دولة عن التدخل في شؤونه أو اجتياحه واستخدام أراضيه. والبعد الثاني هو التعاطف مع حقوق الانسان، وتحقيق رسالة لبنان كأرض التلاقي والحوار بين الديانات. والبعد الثالث تعزيز الدولة اللبنانية كي تكون قوية بجيشها ضد اي اعتداء سواء من «إسرائيل» أو أي دولة سواها، وتكون دولة قوية بمؤسساتها وتوفر الخير العام».

في غضون ذلك قفز إلى الواجهة اللبنانية السجال الدائر حول رواتب موظفي القطاع العام بين وزارة المالية ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير، على خلفية كلام الأخير بأن وزارة المال لن تقدر على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة بحجة عدم توفّر السيولة في مصرف لبنان إلّا بما تبقى من ودائع اللبنانيين، وهو ما استدعى رداً قاسياً من وزارة المال، واتّهام صفير بالتحريض على مالية الدولة، مؤكداً أن رواتب القطاع العام متوفرة في الخزينة، ومؤمّنة، ولا خوف عليها، ولا علاقة لأموال المودعين بها.

امنياً، نفى الجيش «الإسرائيلي» ما نقلته قناة الجزيرة القطرية عن مصدر عسكري «إسرائيلي»، أن لا نية لديه لتوجيه ضربة استباقية ل«حزب الله» والدولة اللبنانية، وقال إن الجيش مستعد لكل الاحتمالات.

وقال المتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي» أفيخاي أدرعي، أمس الاحد في تغريدة على تويتر: ننفي الأنباء التي نشرتها قناة الجزيرة. الجيش «الاسرائيلي» مستعد لكل الاحتمالات في لبنان وسوريا. وقالت وسائل إعلام «إسرائيلية» نقلاً عن مصادر عسكرية، إن الجيش دفع بتعزيزات إلى الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ حرب عام 2006، كما أنه يواصل تعزيز قواته في الجولان السوري المحتل.

من جهته أعلن الجيش اللبناني عن رصد سلسلة خروقات لمجال البلاد الجوي من قبل القوات «الإسرائيلية» خلال آخر 24 ساعة. وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان، رصد 17 خرقاً جوياً من قبل «إسرائيل»، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أمس، بأن الجيش «الإسرائيلي» أطلق منطاداً تجسسياً فوق بلدة حولا لمدة 15 دقيقة، مؤكدة أن هدوءاً حذراً يسود على طول الخط الحدودي في الوقت الحالي.