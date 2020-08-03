الجيش العراقي يكشف عن استراتيجية أمنية لإحباط هجمات «داعش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قال الجيش العراقي إنه سيواصل العمل المشترك مع التحالف الدولي وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية، وكشف عن استراتيجية جديدة لإحباط هجمات داعش الارهابية.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الاحد، في بيان، أن «العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي مبنية على ثلاثة أساسات هي التدريب، والتسليح، والتجهيز». وأضاف قائلاً، «‏سنواصل العمل المشترك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية».

الى جانب ذلك، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، أمس الأحد، عن إطاحة عصابة إرهابية تنقل المواد الغذائية وما يسمى ب«الكفالات» إلى عائلات عناصر تنظيم «داعش» في محافظة ديالى. وقالت المديرية في بيان، إنه «من خلال المتابعة المستمرة والتنصت على مكالمات مجموعة إرهابية تقوم بإيصال المواد الغذائية وما يسمى الكفالات إلى عائلات عصابات داعش، وبعد التعرف على هويات أصحاب هذه الاتصالات، نفذت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى عملية استباقية».

وأضافت أن «العملية نتج عنها إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قرية أبو موسى بقضاء المقدادية وضبط بحوزتهم مسدس كاتم، وبعد التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ويعملون نواقل للمواد الغذائية والكفالات لعوائل عصابات داعش وفي نيتهم القيام بأعمال إرهابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استطاعت الاستخبارات إفشال مخططهم وتوقيفهم وفق المادة الرابعة/ إرهاب».

وكشفت قيادة العمليات المشتركة عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية. وقال المتحدث العسكري باسم القيادة لوكالة الأنباء العراقية: إن «عصابات داعش الإرهابية من خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة، وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما في المناطق الصحراوية»، من باب إثبات الوجود والتأثير في الوضع الأمني.

ولفت إلى أن «هناك استراتيجية جديدة مبنية على الأسس الاستخبارية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية». وأكد أن «التحالف الدولي بدوره يقوم بتزويد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وكذلك الاستطلاع الجوي، وفي بعض الأحيان تنفيذ ضربات بناء على طلب من قيادة العمليات المشتركة، للإسهام في محاربة بقايا داعش، وتزويد الوحدات العسكرية بكاميرات حرارية لمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية».