انطلاق «سالزبورج» وسط إجراءات احترازية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق مهرجان سالزبورج النمساوي للموسيقى والأوبرا والمسرح بنسخته المئة في نهاية الأسبوع، رغم جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى إلغاء أحداث كثيرة حول العالم، لكن مع تدابير وقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد. بدأ المهرجان مع عروض لأوبرا «إلكترا»، للمؤلف ريتشارد شتراوس، ومن توقيع المخرج البولندي كريشتوف فارليكوفسكي، ومسرحية «إيفريمان» التي تُقدم سنوياً منذ إطلاق هذا الحدث.

وكان مقرراً تقديم العرض المسرحي في الهواء الطلق عند ساحة كاتدرائية سالزبورج، غير أن عاصفة رعدية أرغمت المنظمين على نقل الحدث إلى الداخل مع صعوبة في احترام المتفرجين الذين وضعوا جميعاً كمامات، المسافة الآمنة خلال الجلوس.

وتعهد المنظمون فرض تدابير صحية صارمة في نسخة هذا العام من المهرجان التي سيقدم خلالها 110 عروض في أغسطس الحالي، بعدما كان العدد أساساً مئتين.

وبيعت بطاقات المهرجان ال80 ألفاً، بصورة اسمية مع معلومات شخصية تتيح تتبع الأشخاص في حال الإصابات.