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متنزه حيواني ينقل زواره إلى المناطق القطبية في الصيف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يعاني قسم كبير من أوروبا من موجة حر تجتاح المنطقة منذ أيام، يمكن لزوار متنزه حيواني بلجيكي الاحتماء من القيظ والتمتع برؤية حيوانات تعيش في المناطق القطبية من داخل مقصوراتهم.
واستصلح متنزه «بايري دايزا» 6 غرف لتنقل الزوار إلى أجواء المنطقة القطبية الشمالية، مع نوافذ تطل على حوض لحيوانات الفظ تتيح مشاهدة هذه الثدييات البحرية الضخمة تسبح أمامهم بحرية.
ويقول المدير الفتي في المتنزه جيريمي لانوي: «يبدي طلائع الزوار الوافدين إلى هنا اندهاشاً فورياً. وهم يغادرون مذهولين، إذ إن التجارب الفريدة كهذه غير متوافرة سوى في أماكن قليلة جداً في العالم».
وجهزت الغرف بنافذة زجاجية بعرض 10 سنتيمترات بإمكانها مقاومة ضغط هائل من المياه أو الثقل الكبير لهذه الثدييات المعروفة بأنيابها الطويلة والتي يصل وزنها إلى طنّين. ومع ذلك، لا يبدو حيوانا الفظ الموجودان في المتنزه عدائيين، رغم بعض التلبك في سلوكهما بسبب جيرانهما الجدد.

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