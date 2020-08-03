شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: الأدوار المركبة تظهر قدراتي التمثيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

عادت النجمة جومانا مراد للدراما، بعد غياب دام سبع سنوات، واستقبل الجمهور عودتها بالترحاب، وأشاد بتأديتها دور شيرين في مسلسل «خيانة عهد» في رمضان الماضي، إذ حظي دورها بردود أفعال كبيرة وواسعة. في الحوار التالي تتحدث عن عودتها للدراما من جديد، وكيف استقبل الجمهور ذلك، وهل كانت الشخصية مجهدة، وهل تخوفت من تعرضها للنقد، وكيف كان شعورها تجاهها، ومزيد من التفاصيل والأسئلة الأخرى.

كيف استقبل الجمهور عودتك في مسلسل «خيانة عهد»؟

- كان مليئاً بالحب، فأنا ألمس حب الناس لي من خلال مقابلتهم في الشارع، وتفاعلهم مع ما أقدمه، لكن مع عرض حلقات مسلسل «خيانة عهد» كانت ردود الأفعال كبيرة وفاقت توقعاتي، سواء بمقابلتي في الشارع، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعكس مدى تفاعل الجمهور مع عودتي للشاشة الصغيرة مجدداً، وهو ما فاق كل توقعاتي بالتأكيد.

هل ترين أن الشخصية التي لعبت دورها ظالمة أم مظلومة؟

- هي تعرضت لظلم كبير في نشأتها، وتكالب عليها كثيرون فأثروا فيها، وفي شخصيتها، وحينما تعرضت لهذا الكم الكبير من الظلم، تحولت الشخصية من مظلومة إلى ظالمة، لكن ما استوقفني وفاجأني أن الجمهور تعاطف مع الشخصية بشكل كبير، فهم لم يتخذوا موقفاً ضدها كونها فتاة تقوم بالكثير من الشر، بل لمسوا الجانب الإنساني بداخلها، وعلموا أنها إنسانة في النهاية، لها ما لها وعليها ما عليها، وهذه هي الحياة، فلا يوجد بها شر مطلق، ولا خير مطلق، فجميعنا بداخلنا الشر والخير، لكن الفرق من إنسان لآخر هو أي الجوانب يطغى على الآخر.

«شيرين» امرأة جميلة، فهل كان جمالها نقمتها أم نعمتها؟

- شيرين كانت يجب أن تكون شخصية تتمتع بقدر من الجمال، وإلا فلماذا أحبها شاب صغير، لذلك هو في بنائها في الأساس أن تمتلك هذه الشخصية قدراً من الجمال ليكون هناك مبرر ليحبها الشاب الصغير ويقع في غرامها.



شخصية غير سوية



الشخصية كانت معظم الوقت عصبية.. فهل هذا كان نابعاً من نشأتها الصعبة؟

- هي شخصية غير سوية و«ضائعة»، وأنا تعمدت أن تظهر بهذه العصبية لتكون جزءاً من تكوينها النفسي، لأنها بالفعل تشعر طوال الوقت بعدم الأمان تجاه الآخرين، ولا تشعر بالاطمئنان أو الأمان سوى مع الشاب الذي تحبه، لكن بخلاف ذلك تشعر بعدم راحة وسوء ظن تجاه الآخرين، لذلك فالشخصية أجهدتني جداً نفسياً، أثناء فترة التصوير، لكني حاولت قدر الإمكان ألا تخرج معي الشخصية خارج الاستديو، فأنا أفصل من الشخصية قدر الإمكان حتى لا تؤثر على بالخارج، ولا أؤثر بدوري على المحيطين بي بسبب حالة الشخصية النفسية التي ألعبها، فما ذنبهم.

مفتاح الشخصية هو الاستغلال.. فهل كانت وجهة نظرك أم وجهة نظر المؤلف أم الإخراج؟

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- في البداية طبعاً المؤلف، والتمثيل والإخراج نفذا ذلك لكن من خلال رؤية كل منهما، فهي تعرضت للاستغلال، وكانت تتعامل من هذا المنطلق مع الجميع، فكل من حولها قاموا باستغلالها، حتى أن علاقتها بالشاب في الأصل، جاءت بسبب استغلال خالته لها، ورغبتها في الانتقام من شقيقتها وأن توقع نجلها في الإدمان، لذلك هي طوال الوقت تتعرض للاستغلال، وتمارسه على من حولها، فضلاً عن كونها مدمنة مخدرات، وتحتاج للأموال طوال الوقت، لذلك تستغل من يستغلونها بالحصول على الأموال منهم.

جومانا مراد الفنانة.. كيف كان شعورها تجاه الشخصية؟

- بصراحة أحببتها وتعاطفت معها، فأنا لو لم أحب الشخصية، وأشعر بمعاناتها الداخلية لما استطعت أن أقدمها بشكل جيد، فهي كانت وحيدة، تشعر بفراغ كبير في حياتها.



نموذج في المجتمع



هل أقلقك أن تحمل الشخصية كل هذه الصفات السيئة؟

- بالتأكيد كفنانة، لا بد أن أقلق منها، لكنها في النهاية شخصية حقيقية وموجودة في الحياة، وليست من وحي الخيال على الإطلاق، ولا يوجد ملائكة على الأرض، والجمهور أصبح يمل ولا يصدق الشخصيات الملائكية التي تظهر على الشاشة، لذلك لم أتخوف لأنني أعرف أنني أقدم نموذجاً موجوداً في المجتمع، سواء كان جيداً أو سيئاً، لكنه موجود.

كيف كان التعاون مع يسرا؟

- هي صديقتي على المستوى الشخصي، وحين عرض عليّ العمل، سعدت جداً بالعمل معها، والوقوف أمامها في مشاهد مؤثرة، وبعد التعاون معها زاد حبي لها، فهي شخصية محبة للغاية، وتحب أن يظهر جميع الممثلين معها في العمل بشكل جيد، وهذا لا يدل سوى على أنها فنانة حقيقية.

لماذا تفضلين دائماً نوعية الأدوار الصعبة والمركبة؟

- الممثل الذي يحب عمله يسعى طوال الوقت لتجسيد أدوار صعبة ومركبة وأرى أنها تظهر قدراتي التمثيلية، أما الأدوار المسطحة فلا أحبها، ولا أحب أن أجسدها على الإطلاق، بل ولا أعرف حتى كيف أجسدها.

كيف كان التصوير وسط انتشار فيروس «كورونا»؟

- الحقيقة مقلق جداً إلى حد الرعب، لكن شركة الإنتاج اتخذت كل سبل الحماية من تعقيم، وأدوات تسهم في زيادة الحماية.