كورونا.. 55 وفاة بمصر والمغرب والجزائر ولبنان

مراسلون/ الخليج 365

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا، مساء الأحد، 55 حالة في أربع دول عربية، بواقع 31 بمصر، و15 بالمغرب، و8 بالجزائر، وحالة في لبنان.

بينما أعلنت البحرين تسجيل 346 إصابة، والأردن 5 إصابات، وتونس 9 إصابات، بحسب بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، تسجيل 167 إصابة جديدة و31 وفاة، بالإضافة إلى 1318 متعافيا، في تراجع لافت في الحصيلة اليومية للإصابات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو: 94 ألفا و483 بينها 4 آلاف و865 وفاة، و42 ألفا و455 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، تسجيل 522 إصابة جديدة، و15 وفاة، بالإضافة إلى 475 متعافيا.

وأشارت أن إجمالي إصابات المغرب، وصل 25 ألفا و537، منها 382 وفاة، و18 ألفا و435 حالة تعافٍ.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان متلفز، تسجيل 515 إصابة جديدة، و8 وفيات، بالإضافة إلى 431 حالة تماثلت للشفاء.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 31 ألفا و465، بينها ألف و231 وفاة، و21 ألفا و419 متعافيا.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 155 إصابة جديدة وحالة وفاة، بالإضافة إلى 110 حالات شفاء.

وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و885 بينها 62 وفاة، و1795 متعافيا.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، تسجيل 346 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تعافي 455.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 41 ألفا و536، منها 147 وفاة و38 ألفا و666 متعافيا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 5 إصابات جديدة "غير محلية" بالفيروس، بالإضافة إلى 5 حالات شفاء.

وارتفع إجمالي إصابات الفيروس في الأردن إلى ألف و213، منها 11 وفاة وألف و99 متعافيا.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات تعافٍ.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و561 منها 51 وفاة، وألف و221 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الأحد، 18 مليونا و194 ألفا، توفي منهم أكثر من 691 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و421 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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