طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا جنوبي غزة

غزة/ الخليج 365
شنّت طائرات إسرائيلية، منتصف ليل الإثنين، عدة غارات على أرض زراعية في منطقة القرارة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن مقاتلات إسرائيلية قصفت أرضا زراعية بمنطقة "القرارة" بصاروخ على الأقل، عقب استهدافها بصاروخ من طائرة بدون طيار.
يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، واعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية".
ولم يتسنّ الحصول على معلومات بشأن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.
ولم تعلن بعد أيّ من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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