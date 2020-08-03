الرئيس التونسي يندّد بالمتاجرين بالبشر عبر الهجرة غير النظامية

تونس، صفاقس/ عادل الثابتي، وبسام بن ضو/ الخليج 365

ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمتاجرين بالبشر، الذين ينظمون عمليات هجرة غير نظامية، واصفا ما يقومون به بأنه "عمل إجرامي لا يمكن أن تتسامح معه الدولة".

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسعيّد، الأحد، للميناء البحري بصفاقس (جنوب شرق) مصحوبا برئيس الحكومة المكلف، وزير الداخلية، هشام المشيشي، وفق بيان للرئاسة التونسية، اطلع مراسل الخليج 365 على نسخة منه.

وشدد سعيّد، على الدور الهام الموكول للحرس البحري، للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وذكّر بأهمية التعاون بين مختلف البلدان للبحث عن حلول جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية.

وجدّد سعيّد، حرصه على ضرورة مواصلة حماية سواحل البلاد بنفس العزيمة والجدية، مع وجوب معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة.

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من ناحيته، قال المشيشي: "لا بد من بث الأمل في الشباب التونسي وتشجيعهم على خلق الثروة في بلادهم للحد من الهجرة غير النظامية".

وأضاف: "هدفنا حماية شبابنا من ركوب مخاطر البحر لغاية (الوصول إلى) أوهام تنتظرهم لا غير".

واستطرد قائلا: "ضاعفنا التجهيزات الموضوعة على ذمة الحرس البحري في صفاقس، بالإضافة إلى وحدة جوية للتأمين والمراقبة" .

وأشار المشيشي، إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإيطالي على محاربة هذه الظاهرة باعتماد مقاربة اجتماعية تنموية أمنية.

وتزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.

وحسب أرقام رسمية، فإن 22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة غير نظامية، في 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.