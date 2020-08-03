أكثر من 15 ألف سودانيا يستفيدون من أضاحي "قطر الخيرية"

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة قطر الخيرية الأحد، أن عدد المستفيدين من مشروع الأضاحي الذي نفذته بالسودان بلغ 15 ألفا و300 شخصا من الفئات الأشد احتياجا.

وقال مدير مكتب المؤسسة بالسودان حسين كرماش، إن قطر الخيرية اختتمت الأحد مشروع الأضاحي بولايتي الخرطوم ونهر النيل شمال، وبلغ عدد المستفيدين 15 ألفا و300 شخصا من الفئات الضعيفة والأشد احتياجا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف كرماش أن المستفيدين من الأيتام والأسر الفقيرة وطلاب جامعة إفريقيا العالمية المقيمين بالسكن الداخلي.

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المصروف على المشروع هذا العام بلغ 629 ألفا و640 ريالا قطريا (نحو 173 ألف دولار).

وتنشط مؤسسة قطر الخيرية في السودان منذ سنوات، من خلالها رعايتها للأيتام، وإنشاء المدارس، وحفر الآبار، وتقديم مساعدات إنسانية أخرى.

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