وفاة الدكتور محمد الأعظمي بعد حياة حافلة في خدمة السنة النبوية

توفي يوم الخميس الماضي , الشيخ المحدث الأستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي الهندي السلفي الأزهري المدني، عن عمر يناهز 77 عامًا قضى غالبيتها في خدمة العلم والسنة النبوية.

الأعظمي) وُلد عام (1943م) في إحدى الأسر (الهندوسية) الميسورة، ثم بدأ بالاطلاع على الأفكار ودراسة الأديان الكثيرة في الهند، فهداه الله إلى الإسلام، فأعلن إسلامه وعانى في سبيل المحافظة على إيمانه حيث اتخذت عائلته وأقاربه منه موقفًا متشددًا وصل حد التهديد بالقتل، ما اضطره إلى الفرار بدينه إلى (باكستان) وتنقل بين عدة بلدان لطلب العلم والتدريس، وله مؤلفات كثيرة في الحديث وعلومه، والتفسير، والأديان.

وقد درّس في كلية الحديث الشريف بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية، وتولى عمادة الكلية فترة من الزمن ، وله مؤلفات كثيرة في الحديث وعلومه، والتفسير، والأديان، منها: (أقضية رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي عبدالله محمد بن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع – تحقيق و تعليق و استدراك)، و(دراسات في الجرح و التعديل)، و(المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ أبي بكر البيهقي – دراسة وتحقيق)، و(دراسات في اليهودية و المسيحية و أديان الهند)، و(المنّة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى)، و(أبو هريرة رضي الله عنه في ضوء مروياته: دراسة مقارنة في مائة حديث من مروياته)، و( معجم مصطلحات الحديث)، و(الرازي وتفسيره)، فضلًا عن البحوث والمقالات والترجمات وإعداد ومراجعة وتحرير الكتب.