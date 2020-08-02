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شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بشركة مقاولات ينام على الرصيف.. إجراء عاجل من «الموارد البشرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى تخص أحد العمال؛ نشر مغرد صورته نائماً على الرصيف بجوار أحد مولدات الكهرباء عبر موقع “تويتر” معلقاً: “ينام على الرصيف في وقت يصعب علينا الجلوس من غير مكيفات؛ خافوا الله في الناس”.
واستجابت الوزارة للتغريدة ورصدت قصة العامل بعد حصولها على الإفادات اللازمة، وقامت بضبط المخالفة بحق المنشأة، كما اتخذت الإجراءات النظامية وألزمت المنشأة بتوفير مقر للعامل وفقًا للضوابط المعتمدة.
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