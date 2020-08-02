شكرا لقرائتكم خبر عن مثال يُحتذى.. شاب قعيد لا يفوته الصف الأول في صلاة الجماعة بالمسجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب شاب قعيد يجلس على كرسي متحرك، مثلا يحتذى به في الحرص على صلاة الجماعة في المساجد، والصلاة في الصفوف الأولى.

وتفاعل المئات مع المقطع مثمنين حرص الشاب رغم ظروفه الصحية على صلاة الجماعة في المساجد، اقتداء وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشابٌ نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه).