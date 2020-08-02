ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فإن التركي أكد في رسالة له: "السلام عليكم ورحمة وبركاته، نحيطكم علماً بأنه تم استرجاع حسابي ولله الحمد. تحياتي.. صالح علي التركي".
وكان المهندس صالح التركي، قد أعلن تعرض حسابه في تطبيق "واتساب" للاختراق، وقال عبر رسالة تحذيرية: «السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير، للإحاطة تم اختراق حسابي في واتساب، لذلك نرجو عدم التجاوب مع أي رسالة إلى حين استرجاع الحساب، وسوف يتم إخباركم في حال استرجاع الحساب.. صالح علي التركي".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين جدة يعلن استرجاع حسابه في "واتساب" بعد اختراقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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