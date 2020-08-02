ليبيا.. إنقاذ 20 مهاجرا عقب تعطل قاربهم وسط البحر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، مساء الأحد، إنقاذ 20 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وآسيوية، قبالة السواحل الغربية للبلاد، عقب تعطل قاربهم الخشبي.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة الداخلية، نشرته عبر حساب الأخيرة على فيسبوك.

وذكر البيان، أنه بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل، بوجود عدد من المهاجرين متواجدين وسط البحر يستغيثون عقب تعطل قاربهم الخشبي، على بعد 18 ميل (نحو 29 كلم) شمال شرق منطقة مليتة (80 كلم غرب طرابلس)، تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، بإنقاذ المهاجرين.

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وفي وقت سابق الخميس، تمكنت وحدات تابعة لأمن السواحل من ضبط 55 مهاجرا من جنسيات مختلفة، خلال مداهمة أحد المخازن بمدينة زليتن (150 شرق طرابلس).

جدير بالذكر أن السواحل الغربية الليبية شهدت منذ عشية عيد الأضحى موجة جديدة من الهجرة غير النظامية نحو الشواطئ الإيطالية.

وخلال الأيام الأخيرة، تم إنقاذ العشرات من المهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية والتونسية والمالطية والإيطالية عقب تعطل قواربهم في عرض البحر.

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