القضاء العراقي يخلي سبيل "الفتى العاري"

علي جواد/ الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، الأحد، إطلاق سراح الفتى محمد سعيد، المعروف بـ"الفتى العاري" الذي أحدثت واقعة الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن غضبا عارما بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن القاضي عبد الستار البيرقدار، المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان أن "رئيس مجلس القضاء اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد (17 عاما) بعد التداول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخصوص الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه، وأوعز سيادته بمعالجة موضوعه وفق القانون".

وأوضح البيان أن "القاضي المختص قرر إطلاق سراح الصبي بكفالة لحين اكتمال التحقيق".

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ويأتي القرار عقب يوم من توجيه الكاظمي، بالتحقيق في مقطع مصور تداوله مغردون عراقيون بشكل واسع، يظهر عددا من الأشخاص يرتدون زيا عسكريا، وهم يحيطون بفتى يبدو أنه لم يبلغ سن الرشد، وهو يجلس على الأرض عاريا تماما، فيما يقوم أحد العسكريين بقص شعر الفتى، وأهانه آخرون بالشتائم.



وكانت العناصر العسكرية، بحسب الفيديو الذي لم يتبين مكان وزمان تسجيله، تستجوب الفتى حول ما إذا كان قد ألقى قنابل على قوات الأمن أم لا.

وميدانيا، شهدت محافظات الوسط والجنوب اليوم، احتجاجات منددة بحادثة الاعتداء على الصبي، طالب المتظاهرون فيها بوضع حد لتجاوزات بعض عناصر قوات الأمن.

والأسبوع الماضي، أمر الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق بقتل المتظاهرين، والتي أعلنت لاحقا إدانة 3 عناصر أمن بينهم ضباط، في حادثة قتل اثنين من المحتجين بالعاصمة بغداد، الأحد الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.