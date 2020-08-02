الجيش الإسرائيلي يزعم إطلاق صاروخ من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.



وأفاد الجيش في بيان بـ"إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، ورصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".



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وأوضح أنّ "منظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ".



وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منذ بدء أزمة كورونا تشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءًا نسبيًا.



فيما لم يصدر تعقيب فوري من أي جهة فلسطينية في غزة على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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