الأستاذ هاشم العطاس في رحمه الله

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إنتقل الى رحمة الله تعالى المربي الفاضل الاستاذ / هاشم بن محمد المهدي العطاس ، أحد وجهاء وأعيان مدينة ومنطقة جازان ومن أقدم منسوبي التعليم في جيزان فكانت بدايته بالتعليم معلماً لعلم النفس و وكيل مدرسة ثانوية معاذ ابن جبل بجيزان ومن ثم تدرج الى مدير ثانوية حي الروضة بجيزان ، وهو سليل أحد العوائل التجارية القديمة بالمدينة ورجل الواجب والفضل والكرم مع الجميع في السراء والضراء ، الفقيد والد كلاً من :
* الدكتور محمد هاشم العطاس إستشاري العظام @DR_MOHDH1400 ،
* والمهندس مروان هاشم العطاس مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة جازان @alattasMarwan، ويرتبط بالمصاهرة والقرابة والرحم مع عديد من العوائل والأسر الكريمة في مدينة جيزان .
صحيفة الخليج الالكترونية تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء وبنات الفقيد، ولكافة أسرته – رحمه الله- سائلين الله له المغفرة والرحمة وفسيح الجنات في هذه الأيام الفضيلة المباركة وجميع موتانا وموتى جميع المسلمين وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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