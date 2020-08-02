الأستاذ هاشم العطاس في رحمه الله

‏إنتقل الى رحمة الله تعالى المربي الفاضل الاستاذ / هاشم بن محمد المهدي العطاس ، ‏أحد وجهاء وأعيان مدينة ومنطقة جازان ومن أقدم منسوبي التعليم في جيزان فكانت بدايته بالتعليم معلماً لعلم النفس و وكيل مدرسة ثانوية معاذ ابن جبل بجيزان ومن ثم تدرج الى مدير ثانوية حي الروضة بجيزان ، وهو سليل أحد العوائل التجارية القديمة بالمدينة ورجل الواجب والفضل والكرم مع الجميع في السراء والضراء ، الفقيد والد كلاً من :

‏* الدكتور محمد هاشم العطاس إستشاري العظام ⁦‪@DR_MOHDH1400‬⁩ ،

‏* والمهندس مروان هاشم العطاس مدير صندوق الموارد البشرية بمنطقة جازان ⁦‪@alattasMarwan‬⁩، ويرتبط بالمصاهرة والقرابة والرحم مع عديد من العوائل والأسر الكريمة في مدينة جيزان .

‏صحيفة الخليج الالكترونية تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأبناء وبنات الفقيد، ولكافة أسرته – رحمه الله- سائلين الله له المغفرة والرحمة وفسيح الجنات في هذه الأيام الفضيلة المباركة وجميع موتانا وموتى جميع المسلمين وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

‏وإنا لله وإنا إليه راجعون