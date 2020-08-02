شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت أمانة منطقة المدينة المنورة، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول. وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند هطول الأمطار فضلا اتبع التعليمات التالية: – متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية. – لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول. Advertisements – الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940. – ابتعد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء ، كبائن الكهرباء). – عدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات. – افسح المجال لمعدات وآليات سحب المياه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة توجه 6 نصائح مهمة لتفادي الأخطار عند هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.