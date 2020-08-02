- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مراكز «تأكد» لفحص كورونا تبدأ عملها في الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن مراكز “تأكد” تعمل الآن على مدار الساعة بمدينتي الرياض والدمام.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إذا كنت ترغب بإجراء فحص كورونا احجز الآن وتعرف على المواعيد المتاحة لبقية مناطق المملكة عبر تطبيق صحتي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: مراكز «تأكد» لفحص كورونا تبدأ عملها في الرياض والدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.