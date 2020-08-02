شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مراكز «تأكد» لفحص كورونا تبدأ عملها في الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن مراكز “تأكد” تعمل الآن على مدار الساعة بمدينتي الرياض والدمام.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إذا كنت ترغب بإجراء فحص كورونا احجز الآن وتعرف على المواعيد المتاحة لبقية مناطق المملكة عبر تطبيق صحتي.