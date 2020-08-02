شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة.