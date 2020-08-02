شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تطلق منصة التقييم الذاتي.. تعرف على الأهداف والمسارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، إطلاق منصة التقييم الذاتي عبر منصة بلدي بثلاث مسارات للوصول إلى البوابة عبر هذا الرابط (اضغط هنــا).

يذكر أن منصة التقييم الذاتي هي منصة تمكن المستثمر من قياس مدى توافق منشآته التجارية مع الاشتراطات من خلال أداة التقييم الذاتي.

وتعنى منصة التقييم الذاتي بثلاث مسارات:

Advertisements

– تطوير الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية

– تهيئة الأنشطة التجارية المستهدفة

– التمكين والدعم