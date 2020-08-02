شكرا لقرائتكم خبر عن «قائد أمن الحج»: لم يتمكن أحد من دخول المشاعر المقدسة دون تصريح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، أن تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة تم تنفيذها بكل حزم.
وقال قائد قوات أمن الحج في تصريح لقناة الإخبارية: ” كان تطبيق النظام حازماً جداً ، ولم يتمكن أحد من الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح”.
وأوضح أنه تم الإعلان في وسائل الإعلام عن أكثر من 2000 شخص حاولوا مخالفة النظام، مشيراً إلى أن المخالفين تم ضبطهم وتنفيذ الإجراءات النظامية في حقها.
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