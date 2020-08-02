شكرا لقرائتكم خبر عن تتحكم فيها بالجوال أو الريموت.. طريقة تحويل أي ستارة في المنزل إلى ستائر ذكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالله السبع، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تحويل أي ستارة في المنزل لستارة ذكية يمكن التحكم فيها بالجوال أو الريموت. وقال “السبع” في تغريدة عبر “تويتر”، معلقاً على المقطع: “قطعة تحول أي ستارة عندك في البيت إلى ستارة ذكية تقدر تتحكم فيها بالجوال أو الريموت موافق”. وأضاف عبدالله السبع أن القطعة لازالت تحت التجربة وغير متاحة بالسوق حتى الآن، في إشارة إلى إمكانية إتاحة القطعة بعد تجربتها.

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