نتنياهو يزف بشرى سارة لمواطنيه

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الأحد، بأن نتنياهو اجتمع، قبل قليل، مع وزير المالية يسرائيل كاتس، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني مئير شبيغلير، بهدف وضع خطط جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن اليوم يحمل معه بشرى طيبة لمواطني الدولة وللأطفال الإسرائيليين، إذ تم تحويل الدفعة الثانية من أموال المساعدات إلى المستقلين، وإلى 99.5% من الأطفال في الدولة، وبأن هناك خططا أخرى يتم بلورتها لتنشيط الاقتصاد.

وبدوره، أوضح وزير المالية الإسرائيلي أن أكثر من 40 ألف من المستقلين قد تلقوا أموال المساعدات، حتى الآن، وأن مؤسسة التأمين الوطني ستقوم بتحويل هذه الأرصدة مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، أن كافة الهبات ستصرف خلال الأسبوع الحالي أو حتى بداية الأسبوع المقبل.