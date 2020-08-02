بعد فراره إلى أسطنبول... تركيا تسلم مسؤولا عسكريا جزائريا إلى بلاده

ووفقا لصحيفة "الشروق" المحلية، فبیان لمصالح الأمن أكد أنه "بأمر من رئیس الجمھورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسیق بین مصالحنا الأمنیة ومصالح الأمن التركیة تم تسلیم واستلام الخمیس الماضي المساعد الأول المتقاعد قرمیط بونويرة الفار من بلده، والذي سیمثل أمام قاضي التحقیق العسكري يوم الإثنین".

ويواجه العسكري السابق قرمیط بونويرة تھما ثقیلة متعلقة بالإختلاس وتسريب وثائق ومعلومات سرية من وزارة الدفاع الوطني، كما دخل المعني في اتصالات مع أشخاص ھاربین من العدالة مقیمین في الخارج قصد تسريب ونشر المعلومات والوثائق السرية.

وكان بونويرة يشتغل كرئیس أمانة رئيس أركان الجيش الوطني السابق، المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، واستغل المعني منصبه للحصول على أملاك عقارية وأموال داخل وخارج الوطن.