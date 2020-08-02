مصر... تفاصيل مقتل دكتورة جامعية بصعيد مصر

وأوضحت أن المجني عليها عمدت على تفادي زوجها وطفلها، ولم تكن هي المقصودة بالقتل، حيث استقلت السيارة بجوار زوجها بعد زيارتها لأسرتها، عقب حضور زوجها عقد قران.
ولم تتوقع الدكتورة أمل عبد الحميد أن ذهابها مع زوجها وطفلها لتقديم تهنئة العيد لأسرتها بقرية الحواصلية بمحافظة المنيا، هو اليوم الأخير في حياتها، حيث تلقت رصاصات الثأر من خصوم زوجها لتفديه هو وطفلها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا يفيد بمقتل دكتورة جامعية بكلية دار العلوم بالمنيا، إثر إطلاق أعيرة نارية عليها وعلى زوجها، فأصيب زوجها بطلق ناري ولفظت الدكتورة أنفاسها الأخيرة.
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