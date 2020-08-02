السعودية... فرض الحجر المنزلي على الحجاج 14 يوما وإخضاعهم لفحص كورونا

ووفقا لقناة "العربية"، فإن الحجاج سيطبقون العزل المنزلي ضمن الإجراءات الطبية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية بعد الإنتهاء من أداء مناسك الحج، رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وبعدها ويستقبل المسجد الحرام، أفواج الحجيج عن طريق ساحة أجياد وإبراهيم الخليل لأداء النسك الأخير للحج، وهو طواف الوداع، وسط جهود تنظيمية تتكامل من مرحلة إلى مرحلة، حتى يصل الحاج إلى صحن المطاف.

وأعدت السلطات السعودية المسارات اللازمة لاستقبال الحجاج، وخصص باب الملك فهد من جهة الساحة الغربية لدخولهم وخروجهم من الحرم حتى يتمكنوا من التوجه للحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة السعودية في بيان عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحجاج حتى الآن.