الأردن يدين اعتزام إسرائيل بناء مجمع تشغيل استيطاني بالقدس

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أدانت الخارجية الأردنية، الأحد، تصديق إسرائيل على خطة بناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي القدس، مشددة على رفض أي نشاط استيطاني بالمدينة.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به للأناضول متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الفايز.
وقال الفايز إن "الموقف الأردني واضح برفض كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بمدينة القدس".
وأضاف أن الأردن يدين تصديق إسرائيل على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي القدس.
وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن بلدية القدس الإسرائيلية، وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية.
ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محال تجارية وصناعية ومهنية.
وسيتم بناء المجمع على مساحة 90 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس.
وأشارت القناة الإسرائيلية، أن رئيس بلدية القدس موشيه لييؤن، تعهد بالاستمرار في المشاريع الاستيطانية بالمدينة.
وبالسنوات الأخيرة، سرعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان في مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين والمسجد الأقصى.
وكان الفلسطينيون رفضوا خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتعتبر الخطة الأمريكية، القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.
ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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