ليبيا.. ضبط 55 مهاجرا بمدينة زليتن قبيل إبحارهم

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأحد، ضبط 55 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، خلال مداهمة أحد المخازن بمدينة زليتن (غرب).
جاء ذلك في بيان للإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة الداخلية، نشرته عبر موقع الأخيرة على فيسبوك.
وأوضح البيان، أن بين المهاجرين الذين تم ضبطهم، 4 نساء، و6 أشخاص دون الـ18 من أعمارهم.
وأشار أنه تم القبض على مواطن ليبي، متورط في التنسيق لعملية الهجرة، ونقله لجثتين لمهاجرين غير نظاميين، وافهتما المنية نتيجة سوء التغدية بالمخزن.
وأضاف البيان أن المهاجرين غير النظاميين، الذين تم ضبطهم، كانوا يستعدون للهجرة (نحو أوروبا) عبر ساحل زليتن (150 كلم شرق طرابلس).
وذكر أنه تم تسليم المهاجرين لمركز إيواء الهجرة غير النظامية في زليتن، وتسليم المتورطين بالتهرييب لمركز الشرطة ليتم إحالتهم للنيابة العامة.
جدير بالذكر أنه تم تسجيل عدة عمليات هجرة غير نظامية من السواحل الغربية الليبية نحو الشواطئ الإيطالية، خلال الأيام الأخيرة.
وتم إنقاذ العشرات من المهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية والتونسية والمالطية والإيطالية عقب تعطل قواربهم في عرض البحر.
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