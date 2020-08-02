الجزائر تعلن تسلمها "عسكري فار" من تركيا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأحد، تسلمها "عسكري فار" من تركيا، في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوكالة تم إنه "بأمر من رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام، الخميس الماضي، المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، الفار من بلده".

وأوضح المصدر أن بونويرة "سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري، الإثنين"، دون تفاصيل حول القضايا المتابع فيها، أو تاريخ فراره خارج البلاد.

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